Especialista explica técnica que estimula produção de novas fibras de colágeno

Você já ouviu falar do procedimento bioestimulador de colágeno? Com o passar do tempo, a pele do rosto e do corpo perde a rigidez e começa a desenvolver rugas e marcas de expressão.

Para combater esses efeitos do tempo na pele da mulher, existe um procedimento estético extremamente eficaz chamado bioestimulador de colágeno.

Quer saber como esse tratamento atua no combate ao envelhecimento e à flacidez?

A Cirurgiã Dentista Shadila Neves foi a convida do Jornal do Povo desta segunda-feira (06), para uma conversa sobre bioestimuladores de colágenos botox e harmonização facial.

Acompanhe: