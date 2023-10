Esporte encerra Coespa e Campeonato Rural no fim de semana

Na última semana, dias 26 a 29, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, realizou a 3ª etapa da XXXV COESPA, com jogos nas escolas Prof. Liduvina Motta Camargo, Prof. Ignácio Jose da Silva, Major Francisco F. Dias e Aracilda Cícero.

As categorias que participaram foram: Fraldinha, Pré-mirim, Mirim e Infantil, todas as categorias com masculino e feminino.

Loriano Borges também falou sobre a final do Campeonato Rural.

Assista: