Será realizado nesta final de semana o 1º Festival Esportivo e Cultural da Iacal. No sábado (4) acontece o Torneio de Vôlei às 13h, de Futebol de Areia às 15h e Futevôlei às 17h.

No domingo (5) será realizado Torneio de Beach Tennis categorias masculino e feminino, das 7h às 12h e das 15h às 20h, com vagas limitadas. Além disso, acontecerão shows com Grupos de Pagode.

As inscrições são feitas pelo número 67 98149-8072.

