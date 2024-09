Estiagem continua nesta semana com umidade em torno de 10%

Mais um semana de estiagem em Paranaíba, é o que indica a previsão do meteorologista Nathalio Abraão, da Uniderp. Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o sol será protagonista, com variação de nebulosidade. As temperaturas máximas devem variar de 38°C a 42°C.

A previsão indica a continuidade do tempo firme com sol e poucas nuvens no estado de Mato Grosso do Sul. Essa situação meteorológica ocorre devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que atua como um bloqueio atmosférico, inibindo a formação de nuvens, favorecendo o tempo quente e seco no Estado.

Continue Lendo...

Durante o período da tarde, a umidade relativa do ar fica muito baixa, em torno de 5 e 20%. Por isso recomenda-se beber bastante líquido, evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia e umidificar os ambientes. Além disso, as condições meteorológicas previstas, de tempo quente e seco, tornam o ambiente atmosférico favorável para a ocorrência de incêndios florestais.

Em relação às temperaturas, até a quarta-feira (11), as temperaturas estarão estáveis e acima da média. Sendo previstas mínimas entre 18 e 23°C e máximas entre 35 e 39°C para as regiões sul, sudeste, bolsão e leste do Estado.

“Essa situação meteorológica ocorre devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que atua como um bloqueio atmosférico, inibindo a formação de nuvens favorecendo o tempo quente e seco no Estado”, explica o órgão. Recomenda-se beber bastante líquido, umidificar os ambientes e não atear fogo em nenhuma situação.