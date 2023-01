Ex-vereador 'Missionário Nelo' é condenado a mais de 23 anos por estuprar a neta

O ex-vereador de Paranaíba (MS) Nelo José da Silva foi condenado a 23 anos e 4 meses por estupro de vulnerável contra a neta de 9 anos. A sentença foi confirmada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) nesta terça-feira (24).

Além da pena em regime fechado, o réu foi condenado a pagar R$ 15 mil em indenização à vítima. A indenização levou em consideração a repercussão do caso em Paranaíba e por “causar grande constrangimento psicológico e social à menina de 9 anos”.

Conforme relatos da vítima, ela era abusada pelo ex-vereador desde 2021. O político foi preso preventivamente em março de 2022, quando o caso chegou à Delegacia de Atendimento a Mulher de Paranaíba.

À época, a criança contou à polícia os detalhes dos abusos e conseguiu gravar em vídeo um dos fatos.

Na decisão do TJMS, a Justiça reforça “de forma concreta a necessidade de destituição” do ex-vereador do cargo.

Caso

Nelo foi preso no dia 14 de março. Na sessão seguinte da Câmara Municipal, no dia 21 de março, o então parlamentar foi afastado e foi constituída a comissão de investigação. A Câmara cassou o mandato do vereador Nelo José da Silva (PSDB) por quebra de decoro parlamentar em sessão realizada em 21 de julho por 12 votos favoráveis à perda de mandato. Além da perda do mandato como vereador, Nelo também perderá os direitos políticos por oito anos, ficando impossibilitado de concorrer a qualquer cargo público durante esse período.

Paulo Borges “Bodinho” Bevilaqua, assumiu o mandato na Câmara Municipal após afastamento do vereador.