Expopar 2023: Feira tem início com palestras, leilões e exposição de animais

Começou nesta quinta-feira (22) em Paranaíba a Expopar 2023. A Exposição Agropecuária, organizada pelo Sindicato dos Produtores Rurais de Paranaíba, está na sua 59ª edição. Paralelo ao evento também acontece a 19ª Expoleite.

O maior evento agropecuário da região leste de Mato Grosso do Sul segue até o até o dia 03 de julho, com exposição e julgamento de animais de diversas raças, palestras, praça de alimentação, parque de diversões, além da parte festiva. O evento é sediado no Parque de Exposições Daniel Martins Ferreira, localizado na Rua Bruno Mariano de Faria – Bairro Santo Antônio.

A feira teve início às 7h com Pesagem dos animais da raça Nelore Mocho; Palestra: “Cenário e expectativas para a pecuária de corte em 2023”. Parceria Sindicato Rural de Paranaíba, HN AGRO e MFG Agropecuária; Palestra: “Inovações e Tecnologias da MFG”. Parceria Sindicato Rural de Paranaíba e MFG Agropecuária; e Leilão Nelore e Cruzamento Industrial.

A abertura oficial da 59ª Expopar e 19ª Expoleite, será na sexta-feira (23). Na solenidade, marcada para começar às 18h (MS), serão homenageados os produtores rurais “Antônio Eduardo Apreia” e “Omar Brito da Silveira”. Posteriormente o descerramento da fita no portão principal do parque.

A exposição agropecuária é dividida em duas etapas. A primeira parte voltada ao produtor rural, com a exposição e julgamentos, palestras, torneio leiteiro e leilões, até 29 de julho.

Já a segunda etapa, terceirizada pela empesa Bacana Eventos, começa no dia 30 de junho e segue até o dia 3 de julho, com rodeio em touros Equipe Rozeta, boate e shows com atrações nacionais.

No dia 30 de junho, Rodeio e Show com Ana Castela; dia 01 de julho, Rodeio e show com Dennis DJ e Guilherme e Benuto; 02 de julho, Rodeio e show com a dupla Hugo e Guilherme; 03 de Julho, Final do Rodeio e show com as duplas Ícaro e Gilmar e Rio Negro e Solimões, com portões abertos. Além da tradicional queima de fogos de encerramento.

