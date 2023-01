Fábrica de brinquedos instala filial em Paranaíba e vai gerar 150 empregos

A indústria Pais & Filhos, que desenvolve produtos de caráter lúdico e educativo para crianças, que tem matriz em Aparecida do Taboado, instalou filial em Paranaíba e tem expectativa de gerar, inicialmente, 150 empregos no município. A unidade está em atividade desde o final do ano passado. “Chegamos ao Estado há 24 anos e temos o compromisso de geração de 650 empregos. Já estamos gerando mais de 1.300. Vamos continuar investindo para gerar mais empregos”, destacou o empresário Faber Lalucci.

A indústria, conforme o empresário, tem tendência de mais investimentos em Paranaíba. “E o incentivo da população de uma forma em geral, é que vai fazer com que haja mais investimentos ao longo do tempo, de forma gradual”

Segundo o empresário, atualmente, no município, 99% dos empregados são mulheres e todas moradoras da cidade. “Essas pessoas foram antes treinar em Aparecida, ficaram lá alguns meses aprendendo. Então, quando a gente deu o start na unidade aqui, esse a turma já estava treinada. E hoje quem treina outras pessoas para continuar ampliando o número de empregos, são pessoas de Paranaíba. São de 15 a 20 novas contratações por semana”, destacou.

No total, são 76 funcionários, com previsão de iniciar mais 15, com isso, em fevereiro, a empresa, em Paranaíba, já passaria de 100 funcionários. “A Gala é uma indústria diversificada. Nós viemos para o Estado há 24 anos, iniciando com jogos, brinquedo, quebra cabeça, jogo da memória, brinquedo de tabuleiro, mas nesse período, a gente vem ampliando. Quem passa na frente da unidade de Aparecida acha que é uma empresa só, é uma unidade só, mas tem uma indústria de jogos, uma indústria de brinquedos plásticos, brinquedo de madeira, brinquedo de vinil, que faz tudo em um lugar só. Temos ainda embalagem para presente, que é Gala Embalagens, e a marca de brinquedos Pais e Filhos”, explicou.

Aliado com a vontade em expandir os negócios com a fábrica em Paranaíba, a empresa recebeu recentemente doação da área para instalar a unidade em Paranaíba. Em 60 dias, são 76 trabalhadoras contratadas pela empresa. “É muito importante este momento, para que saibam que faremos uma linha muito manual que deve continuar produzindo durante o ano todo. Paranaíba é um local para gerar empregos”, disse.