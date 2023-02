Falso site de recompensas atrai paranaibense e ela perde R$900

Uma mulher de 36 anos foi a mais nova vítima de golpistas na internet ao investir dinheiro em um site de recompensas. Ela perdeu R$ 912 após realizar vários depósitos até que percebeu que havia caído em um golpe. O fato ocorreu na última semana.

Ela conta que entrou em contato com o site para entrar em um negócio virtual que trata-se de realizar tarefas e obter recompensas. O empreendimento iniciou com a vítima realizando um depósito de R$ 19,60, outro de R$99,61 e R$20,46. Após os depósitos mencionados e o cumprimento das atividades propostas, a vítima teve um lucro de 172.

Após a mulher receber o retorno financeiro das atividades realizadas, ela iniciou uma nova rodada, investindo os valores de R$ 99,29; R$ 77,56; R$ 135,86; R$ 498,97; e R$132,99. Foi solicitado que pra conclusão da tarefa fosse realizado mais um depósito de R$899.

Como a mulher não conseguiu retirar os valores que já haviam sido depositados, e percebeu a exigência de constantes depósitos, percebeu que tratava-se de um golpe. Ela entrou em contato com que consta no site, contudo, foi informada pelo atendente que para a retirada do dinheiro, era necessário o cumprimento da última tarefa, sendo esta o depósito de R$ 899.

A vítima foi indagada sobre os dados bancários das pessoas que receberam os valores em Pix, contudo, a vitima informou que recebeu apenas o QR Code para realizar as transações.