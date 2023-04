Fazenda é invadida e diversos itens levados

Um idoso de 79 anos denunciou o furto de sua propriedade rural, localizada na Região da ponte do Guilhermão, o fato ocorreu entre os dia 21 e 22 de abril.

De acordo com a ocorrência, o funcionário que trabalha no local foi para a cidade pela manhã de sexta (21) e retornou a propriedade no sábado (22) pelo período da tarde. No domingo o funcionário teria notado que a porta dos fundos da casa da vítima estaria arrombada.

Do local foram furtados um freezer, micro-ondas, roçadeira elétrica, liquidificador, caixa e vara de pesca, ferramentas, ventilador entre outros objetos.