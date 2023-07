Feira agropecuária encerra com R$ 5,2 milhões em negócios

A 59ª Exposição Agropecuária de Paranaíba e 19ª Expoleite 2023 fecharam um total de quase R$ 5,2 milhões em negócios, segundo balanço divulgado pelo presidente do Sindicato Rural, Fábio Macedo, em meio à elevação dos custos e desvalorização da arroba do boi. O número foi revelado com exclusividade no programa RCN Notícias, da Rádio Cultura FM 106,3 MHZ.

O valor é referente a operações com a realização de leilões de gado de corte, durante a primeira semana de feira, porém não foram divulgados dados de outros setores em negociação no recinto.

Em comparação com 2022, quando a feira obteve um faturamento de quase R$ 7,4 milhões em negociações, 2023 registrou uma redução de R$ 2,2 milhões. Com a disparada do preço da arroba do boi gordo nos últimos anos, as cotações recuaram quase R$ 100 desde as máximas de 2022, o que influenciou na redução dos valores este ano, destacou Fábio Macedo.

“A moeda do pecuarista é a arroba! Grande parte dos nossos leilões é de gado de corte, se a moeda vale menos o resultado financeiro é menor. Viemos de uma queda muito brusca do valor da arroba em relação à Expopar do ano passado. Na época a arroba do boi estava em média R$ 300 e na semana antecedente a feira, a arroba do boi estava cotada na casa dos R$ 230, uma redução de 25%”, disse.

Mesmo com a queda, o cenário era esperado pelos organizadores da feira e os números são surpreendentes. “Estamos satisfeitos com o resultado, sabíamos que poderia acontecer e até nos surpreendeu. O valor que nos importa é o percentual de liquidez, que foi de 72,67% no gado de corte, um valor muito semelhante aos últimos anos. Além de um percentual de 75% na venda de touros”, destacou Macedo.

A exposição agropecuária de Paranaíba, realizada do dia dia 22 de Junho à 03 de Julho, foi dividida em duas etapas, com primeira parte voltada ao produtor rural e última semana, rodeio e shows nacionais.