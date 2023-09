Um pedreiro de 50 anos foi vítima de furto em seu local de trabalho, na rua Olegário Rodrigues de Freitas, bairro Santo Antônio. O caso foi registrado às 6h30 desta quarta-feira (6). Foram levadas ferramentas, uma extensão de energia elétrica e um carrinho de mão.

Segundo boletim de ocorrência, a vítima informou que os objetos estavam em uma construção em andamento e não há testemunhas do fato. No local não há sistema de monitoramento no local.