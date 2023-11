Fim de semana deve ser quente devido à nova onda de calor

A 3º onda de calor que está atuando em Mato Grosso do Sul deve se estender até meados da próxima semana. Em termos de duração e abrangência, poderá ser mais forte do que a registrada em setembro, conforme informações do serviço de meteorologia. O fenômeno terá um tempo de duração maior, de até cinco dias e com cinco graus acima da média.

A previsão do Cemtec/MS (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) destaca que, devido ao acentuado aquecimento diurno, existe ainda a probabilidade de ocorrência de chuvas mais intensas e tempestades, acompanhadas de raios, rajadas de vento e, pontualmente, queda de granizo.

Assista: