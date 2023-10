Nesta segunda-feira (17), aconteceu a semifinal do 20º CACOFUT — Campeonato Comercial de Futsal, na quadra da Escola Estadual ‘’Aracilda Cícero Corrêa da Costa’’. Os jogos realizados na noite foram entre as equipes da Prefeitura B e Urso Branco, Prefeitura A e Valpar. A equipe vitoriosa foi Urso Branco. A final ocorre na sexta-feira (20) com três jogos.

