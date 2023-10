Final do Cacofut será nesta sexta-feira com três jogos

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer realizará nesta sexta-feira (20), a grande final do Campeonato Comercial de Futebol CACOFUT na quadra da Escola Aracilda Cicero Corrêa da Costa, a partir das 18h30.

Na oportunidade ocorrerá o desafio da tradição com o encontro das lendas do Futsal, os veteranos das antigas dos times Paranaíba e Aparecida do Taboado.

Confira o cronograma:

Às 18h30 Açomac x Apopular/Farma Mil

Às 19h30 encontro das lendas;

Às 20h30 a grande final do CACOFUT entre Prefeitura A X Urso Branco.

