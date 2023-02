"Folião Seguro": Campanha vacinou mais de 200 pessoas durante carnaval

Mais de 200 pessoas receberam doses de vacina durante o período do carnaval em Paranaíba. A Campanha “Folião Seguro”, realizada do dia 14 a 17 de fevereiro, através de uma parceria entre o município e Governo do Estado, teve o objetivo de atualizar o ciclo vacinal e dar sequencia a nova campanha de imunização.

Conforme o setor de vigilância em saúde, foram aplicadas 66 doses de Vacinas Monovalentes de Covid-19 (Astrazeneca e Coronavac), para completar o esquema vacinal.

Além de 42 doses da vacina bivalente em pacientes acima de 70 anos; 101 doses de vacinas de rotina sendo elas Tétano, Hepatite B, Febre amarela, HPV e Meningocócica.

(Com Assessoria)