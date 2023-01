Foragido corre ao ver viatura, tenta socar e morder militares, mas acaba preso

Na segunda-feira (23), por volta das 14h, policiais militares da equipe de Força Tática do 13º Batalhão prenderam homem de 39 anos, que tinha mandando de prisão em aberto em seu desfavor.

Segundo a PM, os policiais militares realizavam rondas pela Rua Theódulo Mendes Malheiros, no bairro Santo Antônio, momento em que avistaram um indivíduo bastante conhecido no meio policial, sobre o qual tinham conhecimento haver mandado de prisão contra ele. O homem correu para dentro de uma residência ao avistar a viatura, mas os policiais foram no seu encalço e conseguiram encontrar o homem escondido dentro de um banheiro da casa.

O indivíduo ofereceu resistência ao ser anunciado que seria preso devido à ordem judicial, passou a se debater, tentar atingir com socos e morder os policiais. Ele foi contido com algemas e foi levado preso para a delegacia, de onde será colocado à disposição da justiça.