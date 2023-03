Foragido de Santa Fé do Sul, homem é capturado pela Polícia Civil em Paranaíba

Um homem, de 28 anos, foragido da justiça do Estado de São Paulo, foi recapturado pela Polícia Civil na quarta-feira (15), no Bairro Daniel 3, em Paranaíba. O autor havia fugido da Cadeia Pública de Santa Fé do Sul (SP), no dia 5 de março de 2023.

Segundo a Polícia Civil Santa Fé do Sul, o homem cumpria mandado de prisão no município paulista, porém, conseguiu fugir da cadeia. Desde a fuga, policiais civis da dos dois estado compartilhavam informações, com o objetivo de localizar o homem.

O foragido e outros suspeitos são investigados por envolvimento no roubo a um estabelecimento comercial em Santa Fé do Sul. À época, os ladrões levaram a corrente de ouro do proprietário, sob ameaça de arma de fogo.

Após a prisão o homem foi transferido para a cidade vizinha, onde ficou a disposição da justiça do Estado de São Paulo.