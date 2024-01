Força Tática do 13º BPM prende homem por tráfico de drogas

Uma equipe de Força Tática do 13º Batalhão da Polícia Militar estava em patrulhamento quando recebeu uma denúncia anônima, esse comunicado dizia que em um rapaz estaria praticando tráfico de drogas. As características do investigado foram passadas aos polícias, ao chegarem ao local encontraram o mesmo, foi feito fita a abordagem, e encontraram de posse aos entorpecentes. Os policias perguntaram se haveria mais drogas em sua residência, o investigado disse que sim, diante dos fatos a equipe foi até a casa do mesmo e foi encontrado em um guarda roupas uma bolsa preta que estava com mais entorpecentes, em um rack do quarto também estava uma balança de precisão, e uma quantidade de cocaína e um canivete com vestígios de maconha, na gaveta do guarda-roupa o valor de 40 reais. Foi dada a voz de prisão ao rapaz e encaminhado a Delegacia para as medidas cabíveis.

