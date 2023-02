Funcionário é preso por furtar gado do patrão, em Paranaíba

Policiais militares do 13º Batalhão prenderam um homem, de 23 anos, por furtar um bovino da fazenda de seu patrão e outras quatro pessoas por cometerem receptação animal, na noite do dia 29 de janeiro, no Jardim Paineiras em Paranaíba.

Segundo a PM, após denúncia de que numa casa localizada no Jardim Paineiras havia uma motocicleta furtada e que pessoas estavam em atitude suspeita descarnando um bovino. Policiais militares foram até o local onde a dona da residência permitiu a entrada dos policiais para averiguarem a denúncia.

Na residência foram encontrados restos de um bovino desossado. A dona da casa e seu genro informaram que o compraram por R$ 2.500 mil de um homem que trabalha em uma fazenda localizada na região rural de Paranaíba, e apresentaram testemunhas para comprovarem o fato.

À polícia as testemunhas confirmaram que na noite do dia anterior foram em um veículo até a fazenda, abateram o animal e trouxeram para a residência, juntamente com o genro da dona da casa.

Diante da versão das testemunhas, os policiais entraram em contato com o suposto vendedor, o homem de 23 anos, o qual inicialmente negou os fatos, mas acabou confessando que vendeu o referido boi sem autorização de seu patrão pela quantia de R$ 1 mil e que recebeu lá mesmo na fazenda. Uma motocicleta sem placa foi encontrada no local, sendo informado que se tratava de veículo também do proprietário da fazenda e que ela teria sido trazida para cidade para passar por manutenção.