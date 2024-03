No próximo sábado (9) será realizado em Paraíba, na Fazenda Mascote a quinta etapa do Tour da Soja 2024 da Fundação Chapadão. O início do evento será às 8. Serão apresentados resultados de 87 cultivares de soja, além de discussões e soluções em inovação.

O experimento vem sendo realizado há 11 anos em Paranaíba e hoje são 24 produtores que possuem seis mil hectares de plantação da oleaginosa.

Assista:

