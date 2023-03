Fundação Chapadão realiza 'Tour da Soja' no próximo sábado, em Paranaíba

A Fundação Chapadão realiza no sábado, dia 25 de março, mais uma etapa do Tour da Soja 2023, na Fazenda Mascote, em Paranaíba (MS).

A Fundação apresentará aos produtores e participantes do evento as 85 variedades de soja que fazem parte do experimento que está na sua 10ª edição. O evento é uma parceria do Sindicato Rural de Paranaíba com a Fundação Chapadão.

O dia de campo terá início as 8h, na Fazenda Mascote, localizada na MS-483 Km 4 (Rodovia Bento Macedo de Jesus).

Fábio Macedo, presidente do Sindicato Rural de Paranaíba, explica importância da edição e parceria com a Fundação Chapadão, transformando a cultura agrícola no município, com a integração Lavoura Pecuária e Floresta.

