Funtrab anuncia 41 vagas de emprego em Paranaíba

A semana começa em Paranaíba com no mínimo 41 vagas de emprego anunciadas pela Funtrab (Fundação do Trabalho). O maior número de vagas é para motorista de ônibus urbano, com 11 oportunidades, e auxiliar de produção com 10 vagas.

Há ainda vagas são para ajudante de obras (3); aplicador de asfalto impermeabilizante (coberturas) (3); auxiliar de limpeza (1); auxiliar de linha de produção (10); empacotador a mão (2); motorista de caminhão (1); motorista de ônibus urbano (11); operador de caixa (1); operador de caixa (3); operador de pavimentadora (asfalto, concreto e materiais similares) (1); operador de rolo compactador (2); vendedor interno (1); vendedor pracista (2).

A Casa do Trabalhador fica localizada na Praça da República, Centro, piso superior do shopping; o telefone de contato é (67)3503-1005 e o atendimento de segunda a sexta, das 7h às 13h.