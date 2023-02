Furtos e falta de limpeza no cemitério geram reclamação

A falta de manutenção e limpeza do Cemitério Municipal Santo Antônio de Paranaíba tem gerado reclamações de quem vai visitar os túmulos dos seus entes queridos. Muitas pessoas reclamam da situação dos jazigos.

Sandra Regina de Oliveira foi surpreendida ao visitar o túmulo da família no cemitério Santo Antônio. Ao chegar no local, percebeu que a foto do irmão emoldurada numa peça de bronze, além de uma imagem do “Divino Espírito Santo” também do mesmo material, que fazia a ornamentação, foram furtadas do jazigo.

Por conta disso, Sandra desistiu de colocar foto do irmão temendo novos furtos. Ainda de acordo com Sandra Regina, outros jazigos também tiveram peças de ferro, bronze e metal furtados no cemitério.

Além dos furtos, na quarta-feira (22) outros problemas foram encontrados no local. Em alguns pontos do Cemitério há sujeira e mato. Em outros, é possível ver túmulos abertos ou quebrados e, até mesmo com os restos mortais visíveis.

De acordo com funcionários da prefeitura que trabalham no cemitério, a responsabilidade de manutenção dos túmulos, como limpeza e reparos, é das famílias. Atualmente somente um funcionário é responsável pela limpeza e como a área é grande, o mato cresce sem mesmo ter terminado a limpeza e roçada.

Outro problema relatado por frequentadores e moradores da região é a falta de iluminação no local de guardas, fato que aumenta a sensação de insegurança.