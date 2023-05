Futsal Feminino de Paranaíba vence em Carneirinho

No domingo (21) a equipe de Futsal Feminino de Paranaíba participou de um torneio na cidade de Carneirinho/MG com as equipes mineiras de São Sebastião do Pontal, São Francisco de Sales e Iturama, onde saiu vitoriosa.

Paranaíba venceu na final a equipe de Iturama por 5 a 1 . O time ainda teve a goleira menos vazada, Tayná Oliveira Faustino da Silva, e a artilheira Laryssa Silva.

“Parabéns ao professor Edilson e todas as atletas que foram sensacionais. Obrigado ao prefeito por todo apoio dado a nossa Secretaria de Esportes e a todos esportistas do Município”, agradeceu o secretário.