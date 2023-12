Paranaibenses enfrentaram nesta segunda-feira (4) a falta de água em toda a cidade, mesmo após o conserto em equipamentos que haviam sido danificados com as constantes quedas de energia. A Sanesul informou que a trocou o equipamento e o poço está bombeando novamente.

O abastecimento de água deve ser normalizado ao longo do dia, conforme a empresa.

Assista:

Continue Lendo...