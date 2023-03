Gerente de loja de construção denuncia golpe na compra de sacos de cimento

O gerente de uma loja de materiais para construção, na região central de Paranaíba, procurou a delegacia para denunciar um caso de estelionato envolvendo a compra de sacos de cimento.

Segundo o gerente da empresa à Polícia Civil, por volta das 10h40, de segunda-feira (20), recebeu a mensagem de um homem, por meio do WhatsApp de número de DDD 67. O suposto comprador pediu para que fosse entregue 40 sacos de cimento em uma oficina, no Jardim Brasília, além de mais 10 sacos cimentos e seis sacos de cal em outro endereço na cidade.

O pedido realizado pelo homem para ser entregue na oficina somou o valor de R$ 1.760 e a compra para outro endereço somou o valor de R$ 578. Prosseguido com a negociação, o suposto comprador informou ao gerente que estaria na oficina no momento da entrega, o pagamento das duas compras seria em espécie.

Porém, no momento da entrega os funcionários da empresa foram recebidos pelo proprietário da oficina, e não pelo comprador. No mesmo instante o homem enviou uma mensagem ao gerente, dizendo que não conseguiria estar no local para pagar em espécie, como havia combinado, e que iria fazer uma transferência por Pix.

Ao descarregar o material, um entregador da empresa solicitou para que o proprietário da oficina pagasse a compra do cimento, porém, disse que iria pagar somente R$ 800 e o autor da compra faria o Pix do valor restante.

O entregador se recusou a receber a quantia, pois o valor deveria ser feito integralmente. Já o proprietário da oficina disse para que cobrassem o pagamento do comprador, que enviaria um comprovante do pagamento via Pix.

Ainda conforme a ocorrência, o gerente aguardou a transferência do dinheiro, mas suspeitou do comprador, que havia enviado um comprovante de pagamento, mas o valor não foi creditado na conta. Além disso, o comprovante enviado havia um CPF que não correspondia com o do proprietário da loja de construção.

Percebendo se tratar de um golpe, o gerente deu ordens para que funcionários recolhessem a carga e retornassem para a empresa, porém, após finalizar o descarregamento do cimento o proprietário da oficina havia trancado o local.

Já na oficina, na tentativa de reaver os produtos, o proprietário da oficina disse que não devolveria os sacos de cimento, e cobrar o comprador. E completou dizendo “que não tem nada haver com isso”.

A Polícia Civil entrou em contato via telefone com o homem, para buscar uma solução amigável, mas o dono da oficina novamente se negou a devolver a mercadoria e disse que o gerente poderia registrar a ocorrência.

No segundo endereço a carga foi devolvida, após um envolvido entender que se tratava de um golpe. O homem também foi até a delegacia para denunciar o caso envolvendo seu nome.

O caso foi registrado como estelionato na delegacia de Paranaíba.