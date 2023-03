Golpe do Boleto: Idoso cai em falsa "compra de empréstimo" e descontos falsos

Mais um golpe tem feito vítimas em Paranaíba, dessa vez o da falsa compra de dívidas bancárias. Um idoso, de 61 anos, recebeu uma proposta para negociar uma dívida com um banco para pagamento com juros menores, mas o dinheiro foi parar na conta de outra pessoa e a vítima acabou ficando ainda mais endividada. Esse caso ocorreu entre os dias 17 e 22 de março, porém, a vítima só registrou ocorrência na quinta-feira (23).

A vítima disse à Polícia Civil que recebeu ligações de cinco números diferentes com DDD 67. As ligações seriam do um banco físico, o suposto atendente disse que iria “comprar o empréstimo” do idoso para ele pagar um valor menor nas parcelas.

A vítima continuou conversando com o golpista por meio do WhatsApp e, posteriormente realizou o pagamento de um boleto no valor de R$ 1.400 mil para o beneficiário de um CNPJ localizado do Estado do Rio de Janeiro, em nome de um homem, já identificado pelos policias. A empresa, ativa desde agosto de 2023, trabalha com Instalações elétricas e hidráulicas, de sistemas de ventilação e refrigeração.

O caso foi registrado como estelionato na delegacia da cidade.

