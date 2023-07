Golpe do falso atendente faz vítima e homem perde mais de mais R$ 9 mil

Um homem, de 52 anos, foi vítima do golpe do falso atendente de banco, em Paranaíba. Os golpistas transferiram mais R$ 9 mil da conta dele. A vítima registrou boletim de ocorrência no 1ª Delegacia de Polícia Civil. O caso foi registrado como estelionato.

Segundo a vítima, por volta das 16h20 de quarta-feira (5) recebeu a ligação de um número com DDD 34. O suposto atendente informou que a vítima teria sofrido um golpe em sua conta pessoal da Caixa Econômica Federal. O homem recebeu orientação do golpista, que teve acesso as suas contas bancárias.

Através da conta do banco Bradesco da vítima, os golpistas realizaram três transferências via Pix totalizando R$ 3.621 mil, o valor foi para a conta de uma mulher.

Em seguida realizaram outra operação, por meio do banco Nubank, no valor de R$ 1.800 mil. O valor proveniente de empréstimo foi transferido para a mesma pessoa. Os golpistas não pararam por ai, realizaram outra transação via cartão de crédito no valor de R$ 3.587,94 mil.

A vítima só notou ser tratar de um golpe, depois de realizada as transações. O prejuízo total foi de R$ 9.008,94.

As informações da pessoa e para qual conta os valores foram transferidos já estão nas mãos da Polícia Civil.

