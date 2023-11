Golpistas usam nome de delegado para aplicar golpe

Nesta semana estelionatários utilizaram o nome do delegado Gustavo Fernal para aplicar golpe em uma pizzaria. A suposta autoridade fez pedido por meio do aplicativo WhatsApp e se passou pelo delegado, para fazer o pedido de pizza e ainda conseguiu transferências pelo Pix de R$ 600.

Um homem que se identificou como delegado Gustavo pediu pizza pelo aplicativo e solicitou que a entrega fosse feita na Delegacia da Polícia Civil. O estelionatário, se aproveitando de que as vítimas achavam que estavam mesmo em contato com um delegado de polícia, disse que precisaria fazer transferência para o filho e que entregaria o valor ao entregador da pizza e aproveitando da confiança dos proprietários acabaram por fazer a transferência via Pix de R$ 600 para a conta do golpista.

A vítima tentou ligar novamente para o número que estava em contato, mas foi bloqueada, quando então, percebeu que caiu em um golpe. O caso foi registrado como estelionato na 1ª Delegacia de Polícia Civil.