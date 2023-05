Governo desapropria áreas em Paranaíba para obras em rodovia concedida

O Governo do Estado desapropriou 12 mil metros de áreas em Paranaíba para a instalação de praças de pedágio. A desapropriação de trechos compreende onze áreas nas regiões do Bolsão e Leste do Estado para a efetivação do projeto de concessão da rodovia estadual MS-112 entre trechos das rodovias federais BR-158 e BR-436. Nas áreas serão implantadas três praças de pedágio, três bases de operação e uma unidade da Polícia Militar Rodoviária.

Além de Paranaíba, as praças de pedágio serão instaladas em Aparecida do Taboado, com a necessidades de desapropriar quatro áreas, somando cerca de 37 mil metros quadrados, Selvíria, também com necessidade de igual área.

O governo teve apenas o papel de declarar as áreas de utilidade pública para a desapropriação. A partir do decreto a Concessionária das Rodovias do Leste MS assume a tarefa de indenizar os proprietários e da adoção dos trâmites necessários para agilizar a posse dos locais. Ao todo, foram dez decretos. O governo autorizou a empresa a reivindicar os locais com urgência.

O trecho foi concedido ao setor privado em dezembro do ano passado, com o contrato assinado em março deste ano. São 412 quilômetros para administração por 30 anos, com previsão de investimento de R$ 3,44 bilhões.