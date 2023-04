Grupo de Mulheres promove jantar beneficente

Um grupo de mulheres de Paranaíba se uniu em uma ação social para beneficiar o Lar Escola Teresa Spinelli. Denominado Mães solidárias, a ação ocorre em 10 de maio com várias atrações, como desfile de moda. Como o evento é beneficente o grupo conta com apoio de parceiros e doações para arcar com os custos.

Conforme uma das idealizadoras, Josiane Alfaro, a intenção é que seja um momento para que as mulheres estejam em conexão e saiam da rotina.

Josiane Alfaro e Livia Agi falam mais da ação social. Assista: