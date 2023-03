Habitação faz cadastro de moradores do Bairro Daniel 5 para regularização fundiária

Começou nesta segunda-feira (20) e vai até do dia 24 de março, a ação do Departamento Municipal de Habitação, para cadastramento e atualização de informações de moradores do Bairro Daniel 5, em Paranaíba.

O objetivo da ação é a Regularização Fundiária de imóveis do bairro. Mais de 40 moradores já foram contemplados com escrituras de imóveis

O atendimento está sendo realizado no CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) “Maria Félix”, do Bairro de Lourdes, das 7h às 13h.

De acordo com Alexsandro Melo, Diretor do Departamento de Habitação, o departamento está tendo dificuldades em localizar moradores do bairro, por conta da falta de atualização de dados pessoais, afetando o processo de regularização e entrega de escrituras do imóveis.

“Passe no Cras de Lourdes e atualize seu cadastro para que possamos finalizar o processo. Nosso intuito é regularizar todo o bairro”, reforçou.

