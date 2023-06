Hemonúcleo pede doação de sangue de todas as tipagens

O Hemonúcleo em Paranaíba está convocando doadores de todas as tipagens sanguíneas, principalmente O positivo e O negativo. O horário de funcionamento é das 7h às 10h30, portando documento oficial com foto, é necessário estar bem alimentado para realizar a doação.

Para doar, é recomendado que a pessoa tenha entre 16 e 69 anos e pese no mínimo 55kg, ter um bom estado de saúde, não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 24 horas assim como alimentos gordurosos, estar bem alimentado, ter ingerido pelo menos 1 litro de água antes da doação e ter uma boa noite de sono.

Benefícios: desconto de 50% em shows e cinemas, concursos públicos estadual, municipal e federal o doador fica isento da taxa de inscrição e prioridade em filas.

O Hemonúcleo atende de segunda a sexta-feira, anexo a Santa Casa, com entrada pela Rua Selma Martins de Oliveira, n° 335 - Ipê Branco.

Junho Vermelho

A Rede Hemosul MS comemora neste mês o Junho Vermelho, mês de incentivo à doação de sangue. A campanha estimula a população para que venha realizar sua doação em um dos momentos mais críticos, nos meses mais frios, como junho, julho e agosto. Esse também é um período de férias escolares, em que mais famílias viajam, o que contribui para a redução das bolsas de sangue.

A campanha Junho Vermelho é uma iniciativa do movimento Eu Dou Sangue, criado em 2011. Um dos motivos da criação desse movimento de conscientização é por conta do dia 14 desse mês, em que é comemorado o Dia Mundial do Doador de Sangue.

Uma única bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações diversas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, além de outras situações em que sejam necessárias as transfusões.