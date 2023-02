Holding: Contador explica vantagens na sucessão de bens ou partilha

Imagine uma empresa familiar que, em algum momento, viveu a necessidade de sucessão de bens ou partilha. De modo geral, essas situações provocam desgastes desnecessários entre os envolvidos, assim também pode ocorrer em regimes societários.

A solução foi encontrada nas competências que a holding oferece com a gestão de trâmites como esses, eliminando perdas, mantendo a integração de todo capital constituído, prevenindo a quebra de patrimônio.

Entre as vantagens estão a redução tributária e um planejamento sucessório mais eficiente e simplificado.

No A Casa é Sua desta quarta-feira (22), o contador e advogado, Odoncleber de Souza Machado, explicou como funciona e quais as vantagens do holding patrimonial.

O programa desta quarta-feira também teve como convidado especial o empresário Nilton Pires Junior.

Acompanhe: