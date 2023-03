Homem agride clientes e destrói churrascaria na BR-158

Um homem, de 29 anos, recebeu voz de prisão após agredir clientes de uma churrascaria, localizada na BR-158, na madrugada de sábado (25), em Paranaíba. O autor também destruiu objetos dentro do estabelecimento.

A PM foi acionada, por volta das 01h30, em um posto de combustíveis, na saída para Aparecida do Taboado, para atender uma ocorrência de vias de fato. O restaurante fica anexo ao posto.

Segundo uma testemunha, o autor já estava alterado, criando confusão com os clientes. Um homem que estava no local foi agredido com um soco nas costas pelo autor. Ele disse desconhecer a motivação da agressão.

Além disso, o autor também chutou um expositor de produtos no interior da churrascaria.

Ele foi contido por uma pessoa, que o imobilizou e retirou para fora do restaurante. Descontrolado, novamente o homem ofendeu uma mulher na churrascaria.

A PM foi ainda solicitou apoio para controlar o autor, que precisou ser imobilizado pelos policiais e uso de algemas. Ele foi encaminhado para a delegacia.

O caso foi registrado como vias de fato e dano qualificado por uso da violência ou grave ameaça.