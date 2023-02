Homem agride namorada com soco na boca na frente de policiais

Uma mulher de 49 anos foi vítima de violência, durante a noite de segunda-feira (20) no Carnaval. Ela foi agredida com um soco no rosto, desferido pelo namorado, um homem de 44 anos, na Praça do Carnaíba, por volta das 23h30.

O homem agrediu a namorada com um soco na boca que ocasionou sangramento leve, o fato ocorreu em local público sendo presenciado por diversos populares e por toda a equipe do GARRAS, que fazia reforço no policiamento. O homem recebeu voz de prisão e resistiu à abordagem sendo necessário algemá-lo, sendo que durante a resistência à prisão ele sofreu leves escoriações e uma luxação no joelho, razão pela qual foi conduzido ao Hospital para ser submetido à avaliação médica.

O casal foi conduzido à Delegacia de Polícia onde foi registrado os fatos. A vítima informou que mantem um relacionamento com o acusado há aproximadamente cinco anos.