Homem ameaça agredir funcionária e provoca briga generalizada em bar

E o desentendimento entre um cliente e uma funcionária, causou uma confusão generalizado em um bar, localizado na Rua Theódulo Mendes Malheiros. Autor xingava clientes do estabelecimento, momento que vítima pediu para ele sair do bar. O caso aconteceu na madrugada de terça-feira (27), em Paranaíba.

Autor do desentendimento foi contido após Polícia Militar utilizar disparo de elastômero. O Homem recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros no local, porém, ainda apresentava agressividade e ameaçava constantemente a militares de morte, sendo conduzido posteriormente a Santa Casa da cidade.

Confira a mais informações sobre o caso. Veja: