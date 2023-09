Homem atira contra a ex, faz disparos contra PM e acaba baleado

Um homem de 47 anos acabou ferido a tiros, após fazer disparos contra policiais militares e fugir ao tentar matar a ex-mulher de 51 anos na MS-240, em Paranaíba. O caso foi registrado na delegacia de Polícia Civil, nesta quarta-feira, dia 06 de setembro.

A mulher contou que no dia 5 deste mês, o homem teria saído na noite anterior, voltando na manhã seguinte iniciando uma discussão já que não aceitava o fim do relacionamento. Ele foi embora, mas fez uma ameaça antes, ‘não vai ficar do jeito que você quer”.

Segundo boletim de ocorrência, o autor teria retornado armado e atirado três vezes contra a ex-mulher fugindo em seguida em uma motocicleta, de cor vermelha. O homem acabou sendo flagrado na MS-240 quando foi dada voz de abordagem, mas ele não obedeceu sacando a arma contra os policiais.

Os policiais fizeram disparos contra o homem que foi atingido na perna sendo socorrido e levado para o hospital. A arma usada no crime foi apreendida.