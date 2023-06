Um homem, de 27 anos, morador de Paranaíba, perdeu R$ 1.600 mil, após cair em golpe de oferta de emprego na internet. A vítima achou que trabalharia na logística de entregas de um marketplace famoso na internet. O caso ocorreu na segunda-feira (12).

À Polícia Civil o homem disse que visualizou o anúncio de uma oferta de emprego do Mercado Livre – plataforma de compra e vendas de produtos pela internet. Após entrar em contato com a suposta plataforma, foi firmado um contato de trabalho entre as partes.

Em seguida a suposta empresa solicitou o depósito de R$ 1.600 mil, o valor seria referente ao seguro das mercadorias a serem entregues pelo rapaz. A quantia foi transferida via Pix para uma pessoa física.

Porém, solicitaram novamente um depósito no valor de R$ 2.500 mil, referente ao tacógrafo que seria colocado no veículo para entregas. Foi então que a vítima desconfiou que teria caído em um golpe.

O caso foi registrado como estelionato na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Paranaíba.

Confira mais informações setor policial em Paranaíba. Veja:

<iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Dz1Z7qLIGFk" title="Homem cai em golpe de falsa vaga de entregador de marketplace famoso" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>