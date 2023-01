Homem com tornozeleira eletrônica é flagrado descumprindo medida

Um homem de 27 anos, em monitoramento com tronozeleira eletrônica, foi flagrado por policiais militares na noite de sexta-feira (20), por volta das 20h, ingerindo bebida alcoólica, no lado externo de sua residência, que também é seu local de trabalho, na Avenida Augusto Correa da Costa.

Segundo boletim de ocorrência, o homem foi encaminhado até a Delegacia, foram apreendidos dois aparelhos celulares em posse do homem e ele não soube dizer a procedência de tais telefones.

Conforme boletim de ocorrência há vários dias a Força Tática tem recebido denúncias de comércio ilegal de entorpecentes no local e por isso foi intensificado o patrulhamento pelas imediações. No local junto com o homem de 27 anos estava um outro homem também conhecido no meio policial com várias passagens pelo comercio de drogas. Foi dada a voz de abordagem a ambos e realizada busca pessoal, mas nada de ilegal foi encontrado com eles após checagem via S.I.G.O nenhum mandado em aberto foi localizado.

O homem em monitoramento, de acordo com a PM, se mostrou nervoso com a ação policial, de terem sido efetuadas buscas onde ele se encontrava, mesmo que nada tenha sido localizado.