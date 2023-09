Homem dá garrafada em irmã durante briga em bar

Briga em um bar na avenida José de Castro, Jardim América, acabou com um celular furtado na madrugada de sábado (2), por volta da 1h40; uma mulher ficou ferida após ser atingida por uma garrafada e o Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado.

Conforme boletim de ocorrência, quando a PM chegou a briga estava generalizada e todos estavam trocando tapas e socos, sendo imediatamente realizada intervenção policial. Uma das mulheres apresentava sangramento decorrente de um corte profundo no rosto do lado direito, bem como várias marcas pelo corpo. Foi acionado o Corpo de Bombeiros, e a mulher foi encaminhada até a Santa Casa local (Pronto Socorro) para cuidados médicos.

Duas mulheres relataram que estavam no interior do bar quando iniciaram uma discussão com uma outra mulher e em seguida o é irmão dela apoderou-se de uma garrafa de vidro e começou a desferir golpes contra a irmã, e após as agressões o mesmo evadiu-se do local tomando rumo ignorado.

Continue Lendo...

A mulher ferida confirmou os fatos relatando que iniciou uma discussão com as duas mulheres momento em que seu irmão começou a lhe desferir golpes com uma garrafa de vidro quebrada, e após as agressões o mesmo evadiu-se do local não sabendo dizer seu paradeiro. Após seu irmão sair do local, reiniciou a discussão com as mulheres na parte externa do estabelecimento, momento em que a Polícia chegou ao local.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Diante dos fatos as partes foram encaminhas até a Delegacia de Polícia local, e durante atendimento médico foi constatado ainda que a vítima de lesão corporal e autora de vias de apresentava dois cortes profundos na face lado direito, um corte no tríceps lado esquerdo, escoriações no pescoço, joelho e ombro esquerdo. Após atendimento médico ela foi encaminhada até a Delegacia.

Uma das mulheres afirmou que no momento da confusão seu celular teria caído sendo subtraído por alguém que estaria por perto da confusão não tendo visto que seria.