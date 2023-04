Homem denuncia furto de cadeira, persegue autora e recupera objetos

Um homem de 35 anos denunciou o furto de cadeiras de fio e rede de descanso em sua casa, na rua Maria Vieira Francisco, Jardim América, na madrugada desta segunda-feira (03). O homem havia percebido pequenos furtos em sua casa e nesta madrugada consegiu surpreender a autora dos delitos e identifica-la para a Polícia.

Segundo boletim de ocorrência, contou aos policiais que sua residência vem sendo alvo de uma pessoa que estava efetuando pequenos delitos, furtando uma cadeira e uma rede de descanso, em dias anteriores (26, 27 e 29 de março), inclusive riscando seu veículo. Após estes acontecimentos, o homem disse ter ficado mais atento durante o período noturno. Nesta madrugada ele deixou uma cadeira amarrada, e percebeu alguém puxando a cadeira.

Segundo a vítima, até levantar-se e abrir a residência, a mulher fugiu em uma motocicleta Honda Biz, sendo acompanhada pela vítima até uma mata, sendo perdida de vista, deixando durante a fuga a motocicleta.

A moto foi encaminha pela Polícia Militar até a Delegacia de Polícia para registro e providências cabíveis, durante vistoria no interior do baú da motocicleta foi localizado um contrato com uma empresa de telefonia em nome de uma mulher. Foi checada via SIGO, sendo mostrado a foto do sistema homem, que reconheceu a mulher como sendo a autora.

Por volta das 6h foi realizada diligência a residência da suspeita, localizada na Rua Marco Antonio Rodrigues de Freitas. No local foi verificado que o portão de entrada estava destrancado assim como a porta da frente da residência aberta.

Conforme o B.O, foi possível verificar uma rede de cor laranja sob o sofá semelhante a relatada pela vitima, bem como na área dos fundos uma cadeira de fio de cor vermelha. Após deliberação com delegado foi feito o recolhimento dos objetos e levado até a vítima que reconheceu como sendo seus pertences.