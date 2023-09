Homem diz que 'mulher abusada tem que morrer' e é detido pela DAM

Um homem de 36 anos foi levado para a Delegacia para prestar esclarecimentos sobre um áudio em que ele faz apologia ao feminicídio. A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Atendimento à Mulher de Paranaíba (DAM), identificou o autor do áudio, divulgado em um grupo de mensagens.

Conforme apuração preliminar, o suspeito aproveitando-se dos comentários em um grupo de WhatsApp chamado “P. D.” sobre o feminicídio ocorrido no dia 28 de agosto, que vitimou uma mulher de 42 anos, postou um áudio com a seguinte fala “Mulher abusada tem que morrer mesmo, faz medida protetiva contra o cara e fica berando o cara, passa fogo, se for no fogo passa fogo, 38, se for bala, se for faca mete a faca…”.

O indivíduo, o qual tem diversos registros de violência doméstica, inclusive fora preso em razão de tais fatos, e atualmente está utilizando tornozeleira eletrônica, confessou que postou o áudio supracitado. A Delegacia de Atendimento à Mulher reitera que combate com veemência crimes contra mulheres e meninas e inclusive falas misóginas que incitem ou façam apologia a crimes de tal natureza e que contribuam para que a cultura de ódio contra o gênero feminino se perpetue.