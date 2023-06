Homem é abordado pela PRF e preso por pensão atrasada

Um homem de 37 anos de idade foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal na noite de sexta-feira (2), por volta das 23h30 e preso por conta de um mandado de prisão cível em aberto referente a pensão alimentícia expedido pela comarca de Nova Esperança (PR). A equipe do plantão da Delegacia de Polícia Civil informa que ao realizar o procedimento padrão de revista de presos foi encontrado dentro do maço de cigarro, um cigarro artesanal contendo maconha, juntamente com um refil de folhas de seda.

A substância encontrada foi apreendida e confeccionado o Boletim de Ocorrência.