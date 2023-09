Homem é enganado por falso atendente e perde mais de R$ 1.200

Um homem de 59 anos foi vítima de estelionato no último final de semana em Paranaíba, ele perdeu R$ 1.213,04 ao ser enganado por um falso atendente de banco, que o informou de um possível golpe. Ele recebeu ligação de uma compra que não havia realizado e e acabou passado informações pessoais, que fez com que ficasse sem o dinheiro.

Conforme boletim de ocorrência, o homem recebeu ligação de um número com o DDD (47), do estado de Santa Catarina, e uma atendente teria relatado que ele poderia ser vítima de um golpe no valor de R$ 2.699,90. Após esse contato ele recebeu uma mensagem via Whatsapp daquele numero informando sobre uma compra a qual o homem não teria feito.

Foi então solicitado que ele ligasse em um número 0800 e passasse algumas informações para cancelar a compra. Durante a ligação ele passou número de cartão, senha e outros dados. Foi então realizada a transferência da conta da vitima no valor de R$ 1.213,04 para um homem e aí percebeu tratar-se de um golpe e cancelou seu cartão.