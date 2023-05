Homem é esfaqueado e nega atendimento da Polícia

Um homem de 25 anos foi vítima de uma facada nas costas na manhã de quarta-feira (9), por volta das 6h, ele negou atentimento da Polícia e disse que não diria a autoria do ferimento. O fato ocorreu em frente a um bar.

Segundo boletim de ocorrência, quando a Polícia Militar chegou no local o homem já estava sendo atendido pelo Corpo de Bombeiros e foram informados que vítima havia sofrido uma perfuração com faca e também um corte superficial no lado esquerdo do rosto.

À polícia, o homem não repassou n informações da possível autoria, e disse que não tinha interesse de registrar a ocorrência e nem queria a policia no local e ficou calado o tempo todo.

Na Santa Casa, os policiais conseguiram o nome do homem e confeccionaram boletim de ocorrência.