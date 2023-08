Homem é esfaqueado e se defende com barra de ferro

Um homem de 55 anos foi atingido com quatro facadas na noite de terça-feira (1º), por volta das 21h50, na rua Vicente Peralta Garcia, esquina com a rua João Ribeiro, no Jardim das Paineiras em Paranaíba. As facadas atingiram as costas e o pescoço; como as perfurações foram superficiais, a vítima foi socorrida e teve alta hospitalar.

Segundo boletim de ocorrência, o Corpo de Bombeiros acionou a Polícia Militar para atender uma solicitação de esfaqueamento e no local a vítima estava em pé na rua e conversando com uma mulher.

Ele contou aos militares que estava em sua residência quando chegou um homem conhecido e pediu para entrar. O autor e vítima foram para a sala da residência, momento que o autor pegou uma faca que estava no sofá e tentou matar a vítima o atingindo quatro vezes, sendo três delas nas costas e uma perfuração acima do tórax próxima ao pescoço.

Enquanto o autor desferia os golpes de faca, a vítima conseguiu pegar uma barra de ferro e atingir o autor, que cessou as agressões, pegou a chave do carro do autor e tentou deixar o local no veículo, porém a vitima em posse da barra de ferro, foi atrás do autor e fez com que o mesmo desistisse do furto e saísse correndo tomando rumo ignorado.

A vítima foi encaminhada até a Santa Casa Local. Foram realizadas diligências no bairro Jardim da Paineiras, e o autor não foi localizado.

Em contato com a Santa Casa local, foi informado que as lesões da vítima foram superficiais, no qual foi realizado curativo, e por isso a vítima já havia recebido alta médica.