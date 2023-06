Homem é flagrado com fios de cobre furtados no Daniel V

Um homem de 22 anos foi preso em flagrante com fios de cobre furtados de uma chácara no Daniel V, em Paranaíba, na manhã de quinta-feira, por volta das 11h. A PM foi acionada, pois segundo a solicitante um indivíduo entrou em sua residência pulando o muro e tentou furtar, porém, a vítima presenciou o fato e o autor fugiu sentido bairro Daniel V.

A PM localizou o autor e abordou na Av. Rio de Janeiro cruzamento com Rua Araxa V. Após abordagem e busca pessoal foi encontrado com o autor um saco plástico contendo duas extensões de fios elétricos de cobre, sendo um fio extenso e grosso, provavelmente usado em eletricidade 220v.

Durante entrevista o autor relatou que após entrar na residência e não conseguir furtar, resolveu na oportunidade entrar em uma chácara e realizar o furto.

A guarnição tentou encontrar a vítima do furto, porém, no local não conseguimos contato com os moradores. Autor foi encaminhado à delegacia de polícia civil e entregue para procedimentos cabíveis.

Conforme a Polícia, o homem é autor de diversos furtos, inclusive qualificado com abuso de confiança, ou mediante fraude ou escalada e destreza, bem como com destruição ou rompimento de obstáculo, roubo na forma tentada, tráfico de drogas e violação de domicílio, sendo o último furto ocorrido em 9 de fevereiro deste ano.

Após a entrega do indivíduo conduzido juntamente com seus pertences, incluindo um aparelho celular, foi realizado o procedimento padrão de pesquisa para averiguar a procedência do mencionado dispositivo.

A pesquisa teve como objetivo determinar se o aparelho em questão foi adquirido legalmente ou se tratava de produto de furto. Durante a pesquisa onde verificou-se junto ao sistema SIGO o IMEI do aparelho, foi constatado que o objeto em posse do conduzido estava relacionado a um caso de ocorrido em 2022.

Diante dessa constatação, o conduzido foi informado sobre a procedência ilícita do aparelho e foi indagado sobre a origem da compra. Ele afirmou ter adquirido o celular de um terceiro não informando de quem se tratava. Assim, foi dada voz de prisão ao conduzido por receptação.