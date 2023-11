Homem é flagrado tentando furtar carros em estacionamento em frente a mercado

Um homem de 46 anos foi preso em flagrante quando tentava furtar carros que estavam estacionados em frente a um na rua Antônio Garcia de Freitas, bairro Santo Antônio, na manhã desta quarta-feira (22). Testemunhas viram quando ele tentava abrir os carros estacionados e acionaram a PM.

Conforme informação policial, ele tentava abrir todos os carros, momento em que achou um que estava com as portas destrancadas, e tentava o ligar, mexendo no chaveiro e nos fios de ignição. A PM foi ao local e conseguiu impedir o furto. Ele foi retirado do interior do veículo e foi lhe dada voz de prisão, sendo ele encaminhado para a delegacia de polícia.