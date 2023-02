Homem é preso após ameaçar pessoas com canivete e desacatar policiais

Um homem de 29 anos foi preso na segunda-feira (13) após ameaçar populares com um canivete, além de jogar pedra em veículos, na Rua Nilson Pimenta de Melo, no bairro de Lourdes, em Paranaíba. O homem apresentava sinais de embriaguez.

Segundo a ocorrência, a PM recebeu a denúncia de que um homem, em visível estado de embriaguez, estava ameaçando pessoas com um canivete e jogando pedras em veículos. No local os policiais avistaram o homem com as mesmas características, foram dados os comandos de abordagem, mas o homem apresentou resistência passiva, quando em determinado momento tentou desvencilhar-se da abordagem vindo a cuspir em um policial, momento que foi necessário o uso de força física para conter o homem.

Ele foi conduzido para a Delegacia de Policia Civil para registro e providências cabíveis. O autor era custodiando em regime aberto provisório. Além disso, foi localizado com o ele o estilete, com cerca de 3 centímetros de lâmina, utilizado para as ameaças.

A PM utilizou algemas para segurança e integridade do homem e equipe, sendo encaminhado no compartimento de preso. A todo o momento o homem ameaçou os policiais dizendo ser criminoso, e que não ia ficar por isso mesmo, alegando ter cumprido cadeia em diversas regiões, tendo conexões no mundo do crime, tanto no estado de Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná.

O caso foi registrado como embriaguez, resistência e desacato.